أمن

حكومة كوردستان تدعم الدفاع المدني في الإقليم بـ 20 سيارة إسعاف وإطفاء

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تكلفة المشروع Jقدر بـأكثر من 9 مليارات دينار- عدسة k24
تكلفة المشروع Jقدر بـأكثر من 9 مليارات دينار- عدسة k24
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني الدفاع المدني

أربيل (كوردستان 24)- منحت حكومة كوردستان 20 سيارة إسعاف وإطفاء لإدارات الدفاع المدني في جميع محافظات الإقليم والإدارات المستقلّة، بتكلفةٍ تقدّر بأكثر  من 9 مليارات دينار.

وقال مدير عام ديوان وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، هيمن ميراني، "بتوصيةٍ ودعمٍ مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وُزِّعت 20 سيارة إسعاف وإطفاء على إدارات الدفاع المدني في محافظات الإقليم وإداراته المستقلة".

جزء من فريق الدفاع المدني المدرّب- عدسة K24
جزء من فريق الدفاع المدني المدرّب- عدسة K24

وأوضح ميراني في مؤتمرٍ صحفي، الخميس، "بعد إكمال 130 موظفاً وسائقاً تدريباتهم على مركبات الإنقاذ الخاصة التي ستستخدم لأول مرة في إقليم كوردستان، سيتم توفير 8 سيارات خاصة بفرق مدرّبة لإدارات الدفاع المدني".

وتابع "بالإضافة إلى سيارات الإنقاذ الثمان، هناك 6 سيارات إطفاء أخرى (دفع رباعي 4X4) خاصة بالمناطق الجبلية والأراضي الوعرة، و6 سيارت أخرى ستمنح لدوائر الدفاع المدني".

وختم ميراني حديثه، قائلاً "تكلفة هذا المشروع بلغت أكثر من 9 مليارات دينار، وهي مساهمة مهمة وحديثة ضمن مجال الدفاع المدني في إقليم كوردستان".

سيارات الإطفاء الممنوحة للدفاع المدني- عدسة K24
سيارات الإطفاء الممنوحة للدفاع المدني- عدسة K24

 

 

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