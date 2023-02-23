سیاسة

إدارة ذي قار: بدء المرحلة الثالثة من مشروع مدينة أور السياحية

" يضم المشروع  مركز ثقافي بسعة ٣٥٠ شخص ومسرح صيفي بسعة 1500 متفرج "
author_image دیار بکر
العراق

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت إدارة محافظة ذي قار، الخميس، بدء المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مدينة أور السياحية.

وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط ورئيس الفريق التنفيذي للمشروع، غسان الخفاجي في بيان تابعته ، إن أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مدينة أور السياحية جرى المباشرة بها وتتضمن إنشاء البنى الفوقية في المنطقة المركزية للمدينة السياحية".

وأضاف أن "العمل يشمل إنشاء مركز ثقافي بسعة ٣٥٠ شخص ومسرح صيفي بسعة 1500 متفرج على مساحة 10000 م2 فضلاً عن إنشاء حدائق ومطعم ومقاهي".

وأشار الخفاجي إلى أن "المشروع يعد ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار ويتابع من قبل فريق مختص من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف