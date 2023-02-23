إدارة ذي قار: بدء المرحلة الثالثة من مشروع مدينة أور السياحية

أربيل (كوردستان 24 )- أعلنت إدارة محافظة ذي قار، الخميس، بدء المرحلة الثالثة من مشروع إنشاء مدينة أور السياحية.

وقال معاون المحافظ لشؤون التخطيط ورئيس الفريق التنفيذي للمشروع، غسان الخفاجي في بيان تابعته ، إن أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مدينة أور السياحية جرى المباشرة بها وتتضمن إنشاء البنى الفوقية في المنطقة المركزية للمدينة السياحية".

وأضاف أن "العمل يشمل إنشاء مركز ثقافي بسعة ٣٥٠ شخص ومسرح صيفي بسعة 1500 متفرج على مساحة 10000 م2 فضلاً عن إنشاء حدائق ومطعم ومقاهي".

وأشار الخفاجي إلى أن "المشروع يعد ضمن مشاريع صندوق إعمار ذي قار ويتابع من قبل فريق مختص من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".