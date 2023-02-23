معظمهم سوريون وأفغان.. طلبات اللجوء في أوروبا تبلغ مستويات قياسية

أربيل (كوردستان 24)- سجلت طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2022 مستوى هو الأعلى منذ 6 سنوات، بعد تلقيها نحو 966 ألف طلب لجوء معظمهم سوريون وأفغان، مسجلةً بذلك؛ ارتفاعاً بنسبة 50 % مقارنةً بعام 2021.

وقالت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء، إن هذا الارتفاع ناجم «جزئياً عن رفع القيود المرتبطة بجائحة (كوفيد - 19)»، فضلاً عن النزاعات وانعدام الأمن الغذائي في العالم.

كما استقبلت دول الاتحاد الأوروبي 4 ملايين أوكراني فروا من الحرب، ويستفيدون من حماية مؤقتة خاصة في الاتحاد الأوروبي، بحسب فرانس برس.

وبين عامي 2015 و2016، خلال تدفق اللاجئين إلى أوروبا بسبب النزاع في سوريا خصوصاً، بلغ عدد طالبي اللجوء 1.3 مليون و1.2 مليون على التوالي.

وارتفعت طلبات اللجوء التي قدمها قُصّر غير مصحوبين بأولياء أمرهم، إلى 43 ألفاً في 2022 في أعلى مستوى لها منذ 2015.

وحلّ السوريون والأفغان في المرتبة الأولى بين طالبي الحماية، مع 132 ألفاً و129 ألفاً على التوالي، يليهم الأتراك مع 55 ألفاً.

وزاد عدد الطلبات التي قدمها فنزويليون (51 ألف طلب)، وكولومبيون (43 ألفاً) الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى الفضاء الأوروبي، 3 مرات مقارنة بعام 2021.

وأتى بعدهم الباكستانيون (37 ألفاً)، والبنغلاديشيون (34 ألفاً)، فالجورجيون (29 ألفاً).

ومع أن الاتحاد الأوروبي قرَّر، في مارس آذار 2022، منح حماية مؤقتة خاصة للأوكرانيين، تقدَّم 28 ألفاً منهم بطلب لجوء، وأقدم نحو 17 ألف روسي على ذلك أيضاً، وفق الشرق الأوسط.

وكانت 40 في المائة تقريباً من القرارات المتخَذة في 2022 إيجابية، مانحةً مقدِّم الطلب وضع اللجوء أو الحماية الثانوية، وهي أعلى نسبة منذ 5 سنوات.

وهذه النسبة عالية، خصوصاً للسوريين (94 في المائة)، والبيلاروس (88 في المائة)، والأوكرانيين (86 في المائة)، والإريتريين واليمنيين (84 في المائة)، والماليين (70 في المائة).

إلا أن النسبة كانت متدنية جداً لمواطني الهند ومولدافيا ومقدونيا الشمالية وفيتنام (1 في المائة)، وتونس والبوسنة والهرسك (2 في المائة)، وفنزويلا وصربيا والنيبال (3 في المائة).