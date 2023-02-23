الفتح: "القوى السياسية ستعتمد " سانت ليغو" في الانتخابات المقبلة" .. ونائب مستقل يهاجم القانون   

أربيل (كوردستان 24 ) - اكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي، الخميس، 23 شباط ان القوى السياسية ستصوت باعتماد نظام سانت ليغو في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات داخل مجلس النواب .

وقال تركي في تصريح صحفي , ان " التجربة السيئة التي شابت قانون الانتخابات الحالي خلال الانتخابات الماضية اثبتت فشلها مما دعت المحكمة الاتحادية الى تغير القانون الانتخابي الحالي وكذلك اعتماد العد والفرز اليدوي بدلا من الالكتروني الذي شهد تزويرا واضحا في نتائج الانتخابات".

وأضاف ان " القوى السياسية داخل مجلس النواب متوجه نحو إقرار قانون موحد لانتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب ".

وأشار الى، ان "القوى السياسية ستصوت باعتماد نظام سانت ليغو في الانتخابات المقبلة بغض النظر عن النسبة التي ستخضع للنقاشات والتفاهمات داخل مجلس النواب" .

وكان عضو اللجنة القانونية النائب عارف الحمامي اكد في تصريحات صحفية سابقة ان عددا من أعضاء مجلس النواب قدموا مقترحا لدمج قانوني مجالس المحافظات ومجلس النواب بقانون واحد لكون القانونين فيهما مشتركات عديدة .

وهاجم النائب المستقل في مجلس النواب ، مصطفى سند، الخميس، قانون الانتخابات "سانت ليغو"، كاشفا عن سعيه لعرقلة تمرير القانون.

وكتب سند على حسابه في تغريدة عبر "تويتر" وتابعتها كوردستان 24 "نسعى لعرقلة تمرير قانون الانتخابات عن طريق كسر النصاب او الضغط الإعلامي المركز".

وأفادت أنباء بوقوع مشادة كلامية داخل كافتيريا البرلمان بين نواب من كتل مختلفة مع مستقلين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات المعروض على جدول اعمال الجلسة لهذا اليوم

هذا وأعلنت الدائرة الإعلامية للمجلس في وقت سابق ، عن جدول أعمالها التي تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحا وتتضمن التصويت على عدد من القوانين"، لكنها عادت واعلنت عن تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل.



