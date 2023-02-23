السوداني يستقبل عدداً من سفراء الدول الأوروبية لدى العراق

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، سفراء عدد من الدول الأوروبية المعتمدين لدى العراق، كلٌّ على حدة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز العلاقات الثنائية وتنمية المصالح المشتركة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن "السوداني استقبل سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ييغر، واستقبل سفير مملكة إسبانيا بيدرو مارتينيث، كما استقبل سفير حاضرة الفاتيكان ميتا ليسكوفار".

وأضاف البيان أن "اللقاءات شهدت تأكيد السوداني حرص الحكومة العراقية على تطوير العلاقات القائمة، وتنميتها نحو كل ما يخدم مصالح الشعب العراقي والشعوب الصديقة".

وأشار إلى "انفتاح العراق على الشراكات البنّاءة والتنموية، التي تأخذ بعين الاهتمام التعاون في مجال مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وما يتعلق بإنعاش الاقتصاد ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها".

كما أكد "التزام العراق بسياسة متوازنة إزاء الأزمات العالمية والإقليمية، وأداء دوره الفعّال في إطار ترسيخ السلام والاستقرار، وتعزيز قدرات الشعوب الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة".