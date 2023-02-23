اقتصاد

البنك المركزي التركي يخفض معدل فائدته الأساسية نصف نقطة

وبرر البنك المركزي قراره الخميس في بيان بالحرص على دعم "الوظائف والانتاج الصناعي"
author_image أحمد حاجي
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي
ترکیا البنك المركزي التر تخفيض معدلات الفائدة نصف نقطة

أربيل (كوردستان 24)- خفض البنك المركزي التركي الخميس معدل فائدته الأساسية نصف نقطة إلى 8,5% بعد أشهر من الاستقرار ومع تراجع التضخم إلى 57,7% بحسب الأرقام الرسمية بعدما تخطى 85%.

وكان البنك المركزي أبقى معدل فائدته منذ كانون الأول ديسمبر دون عتبة 10%، بعد أربعة أشهر من التخفيضات المتتالية عملاً بتعليمات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبرر البنك المركزي قراره الخميس في بيان بالحرص على دعم "الوظائف والانتاج الصناعي".

وبعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال 6 شباط فبراير الذي أوقع وفق آخر الأرقام أكثر من 43 ألف قتيل وألحق دماراً وأضراراً جسيمة بـ139 ألف مبنى في 11 محافظة تركية ودماراً هائلاً بعدد من المدن الكبرى منها أنطاكية.

وخلافا للنهج الاقتصادي التقليدي، ظل أردوغان يؤكد حتى العام الماضي أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم.

وأعلن البنك المركزي في بيانه أنه "بالرغم من الوطأة المتوقعة للزلزال على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، تشير التقديرات إلى أن تبعاته لن تنعكس بصورة دائمة على الاقتصاد التركي على المدى المتوسط".

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