وزير البيئة التركي يكشف عن عدد الأبنية المنهارة أو بحاجة لهدم جراء الزلزال

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير البيئة التركي مراد قوروم، إنهم تمكنوا من تحديد 520 ألف وحدة سكنية منهارة أو بحاجة للهدم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد، في السادس من شباط فبراير الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الخميس، خلال مؤتمر صحفي بمركز إدارة الكوارث التركية في ولاية أدي يمان.

الوزير التركي أوضح أنهم قاموا بفحص 4 ملايين و511 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل مليون و250 مبنى في 11 ولاية شملها آثار الزلزال.

وأضاف أنهم توصلوا نتيجة هذا التحري إلى وجود 520 ألف وحدة سكنية مستقلة داخل 164 ألفاً و321 مبنى منهار أو بحاجة إلى الهدم العاجل أو ذو أضرار بالغة جراء الزلزال.

وجدد الوزير التركي اعتزامهم تعويض متضرري الزلزال عن منازلهم المتضررة، خلال عام واحد.

وفي 6 شباط فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.