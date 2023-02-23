مشروع مياه في قلعة دزة يوفر يومياً 31 ألف متر مكعب من المياه النظيفة

أربيل (كوردستان 24)- يعد مشروع ماء خاس في مدينة قلعة دزة، واحداً من المشاريع الكبرى لوزارة البلديات والسياحة، إذ ينتج مياه الشرب اعتماداً على الزاب الصغير، وتشرف عليه مديرية ماء رابرين.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان في بيان، إنه "تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 2800 متر مكعب من مياه الشرب، بما ينتج 31 ألف متر مكعب من المياه النظيفة يومياً إلى نحو 90 ألف مشترك في قلعة دزة".

وأضافت الدائرة أن "المشروع يغذي أحياء هناروك، وقرية حسار، وشهيداني آشتي، وفرمانبران، وكربداخ، ومامقاسمة، ومركز سوق مدينة قلعة دزة وهواربرزة، ورابرين، وآسوس، وسرنيل، وشهيدان، وخانقا، وبنقلات، وحي الكهرباء، وجوتكانيان، وليواو، وهناروكي سرو، وبوابة مدينة قلعة دزة، وجومخركة".

وأشارت إلى أن "المشروع أنجز عام 2013 وذلك بعد 25 عاماً من العمل، ويمكن توسيعه بهدف توفير 1400 متر مكعب من المياه في الساعة، ليكون إجمالي ما ينتجه المشروع 4200 متر مكعب في الساعة".