آفاد التركية تكشف عن عدد الهزات الارتدادية منذ وقوع زلزال السادس من شباط

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" تسجيل 8 آلاف و550 هزة ارتدادية إثر الزلزالين المدمرين الذين ضربا جنوبي البلاد فجر السادس من شباط فبراير الجاري.

وفي مؤتمر صحفي، الخميس، قال أورهان تتار مدير عام قسم الزلازل والحد من المخاطر في "آفاد"، إن عدد الهزات الارتدادية الناجمة عن الزلزالين بلغ 8550 هزة.

وأوضح تتار أن جزءاً كبيراً من تلك الهزات الارتدادية شعر بها سكان المنطقة.

وأضاف أنه من المتوقع أن تحدث في المنطقة خلال الأيام المقبلة هزات ارتدادية تفوق شدتها 5 درجات.

وفي 6 شباط فبراير الجاري، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، وأعقبه آخر بقوة 7.6 درجات وآلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف وخلّف دماراً ضخماً في البلدين.