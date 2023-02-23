سیاسة

السوداني يؤكد المضي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري

وشدد رئيس الوزراء العراقي "على مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة"
author_image أحمد حاجي
السوداني يترأس الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية
السوداني يترأس الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية
العراق السوداني الإصلاحات الاقتصادية المنهاج الوزاري

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مواصلة الإجراءات الحكومية لتحقيق الاستقرار في سوق العملة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي تلقته كوردستان 24، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الخميس، الاجتماع الرابع لاتحاد الغرف التجارية ورابطة المصارف العراقية، بحضور محافظ البنك المركزي والهيئات والدوائر المالية الحكومية؛ الضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية والمعارض التجارية".

وأكد السوداني بحسب البيان، "المضي بالإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة في منهاجها الوزاري، وتنفيذ الإصلاح المؤسّسي ليكون منطلقاً لإصلاحات شاملة في بنية الدولة. 

وشدّد على "مواصلة الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العملة، وملاحقة المضاربين والمتلاعبين الذين يحاولون زعزعة السوق، حيث تواصل أجهزتنا الأمنية رصدهم ومحاسبتهم قانونياً".

وأضاف البيان أن "الاجتماع شهد استعراض جملة من التوصيات المتعلقة بتحسين بيئة العمل، ستعرض الأسبوع المقبل على المجلس الوزاري للاقتصاد والتداول في تطورات الأوضاع الاقتصادية في العراق، ومتابعة القوانين والتوصيات والتوجيهات الصادرة، ومستوى تنفيذها من قبل المؤسسات المعنية".

ولفت إلى أنه "تم استعراض مشروع نظام التصريحة الإلكترونية والترابط الشبكي بشكل تفصيلي، ومناقشة ما تم تنفيذه من توجيهات خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء قبل أكثر من عشرة أيام، مع الفريق المكلف بالتنفيذ، حيث أشاد بالمشروع الذي سيؤمّن عمل المنافذ الحدودية ويبسّط الإجراءات التي ستتم إلكترونياً، ويمنع التلاعب والتزوير، ويحدّ من غسيل الأموال والتهرّب الكمركي".

ولفت إلى أن "الاجتماع شهد أيضاً مناقشة ما تم تنفيذه بشأن التواصل مع مستوردي الأجهزة الطبية، وتقديم المقترحات حول تسهيل الإجراءات في ما يخص استيراد وصناعة الدواء، وتضمنت المقترحات تخفيض التعرفة الكمركية لعدد من المواد الأولية للأدوية والمستلزمات الطبية ومواد التعبئة والتغليف الثانوي للأدوية، والمستلزمات الطبية والمكائن وخطوط الإنتاج والأجهزة المختبرية والطبية، مع رفع التعريفة الكمركية على الأدوية المستوردة التي يوجد لها شبيه بما يُنتج محلياً".

وتابع أن "الاجتماع ناقش موضوع عقود التشغيل المشترك بين شركات القطاع الخاص والشركة العامة للموانئ العراقية، وأهم الخطوات التي نُفذت بهذا الصدد، والتي تضمنت زيارات ميدانية للشركة، والقيام بعملية تدقيق الرسوم والأجور التي يتم تقاضيها".

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