الديمقراطي الكوردستاني: سنعيد افتتاح مقراتنا في كركوك باتفاق واضح مع بغداد

أربيل (كوردستان24)- قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 24 شباط 2023، ان الحزب سيعود لفتح كافة مقراته في كركوك، مشيرا الى أن ذلك سيتم باتفاق واضح مع الحكومة الإتحادية.

وأفاد بيان للديمقراطي الكوردستاني، ان عودة مقرات الحزب بهدف ترصين السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي لكركوك، مشدداً على أن بعض "البيانات المتشتجة التي تصدر من جماعات تدعي تمثيلاً سياسياً غير موجود على أرض الواقع"، لن تستطيع تغيّر مساره السياسي والسلمي والقانوني.

وأشار البيان الى بيانات إعلامية تصدر بين الفينة والأخرى "متشنجة مليئة بعبارات التهديد والوعيد ضد أمن واستقرار كركوك"، مشيرا الى أنها تهدف من خلالها بعض الجماعات التي تدعي تمثيلاً سياسياً غير موجود على أرض الواقع "إجهاض أي خطوات سلمية من شأنها احلال الأمن والسلام الدائم في المحافظة."

كما أكد البيان أنه "تخرج هذه التكتلات الهزيلة بخطابات شعبوية لا تمت بصلة إلى الواقع السياسي والأمني والاجتماعي في كركوك ولا تستند إلى موازين القوى على الأرض، ولا إلى تطلعات مواطني كركوك، لكنها تعبر بشكلها ومضمونها وارتجاليتها عن أجندات تحركها مصالح ضيقة وأفكار رجعية وبدفع من جهات معروفة."

وشدّد الحزب الديمقراطي الكوردستاني من جانبه، على أن هذه البيانات الرنانة "لن تستطيع تغير مسارنا السياسي والسلمي والقانوني الذي نتبناه لتصحيح جميع الأوضاع غير الطبيعية التي تسود المحافظة"، مؤكداً أن "كركوك لن تنفصل عن هويتها، ولم ولن تنفصل عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني."

وذكر البيان، ان الحزب "سيعود لفتح كافة مقراته، وعن طريق اتفاقات واضحة ومباشرة مع الحكومة العراقية نرصن من خلالها السلم الاهلي والنسيج الاجتماعي لكركوك. ولن يثنينا عن ذلك الضوضاء الفارغة التي تثيرها بيانات كهذه، وسنقف ويقف معنا كل مكونات كركوك ضد أي جماعات تحاول تهديد السلم الأهلي".

وأفاد البيان ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني حمى مدينة كركوك من خطر تنظيم داعش وفي أشد الظروف الصعبة، وقام بتحرير مناطقها من التنظيمات الإرهابية لذلك فأبناء المحافظة لن يسمحوا لأي أحد بالعبث بأمن واستقرار مدينتهم".