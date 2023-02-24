الدفاع العراقية تعلن الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر.. والقبض على مروجين للمخدرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر والقبض على مروجين للمخدرات في محافظتي بغداد والمثنى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، أنه "خلال ضربات موجعة ومتتالية لعصابات الجريمة المنظمة تنفذها المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، بالاعتماد على الجهد الاستخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد من الإطاحة بعصابة متخصصة بالاتجار بالبشر في شارع السعدون ببغداد، وإلقاء القبض على (6) متهمين منهم، بالتنسيق مع مكافحة الاتجار بالبشر والفرقة الأولى من الشرطة الاتحادية".

وأضاف أنه "جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وتسليمهم إلى الجهات المختصة"، لافتاً إلى أن "مفارز المديرية الأخرى وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت أيضاً من إلقاء القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقة الكرادة".

وأشار إلى "ضبط حبوب ومادة الكرستال المخدرة وأدواتِ تعاطٍ، كانت بحوزتهم، إضافة الى دراجات نارية تستخدم في عملية التوزيع، وقد تم تسليمه أصولياً إلى الجهات صاحبة الاختصاص".

وتابع البيان أنه "في السياق ذاته ومن خلال المتابعة الدقيقة ضمن قاطع المسؤولية، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن محافظة المثنى، وبالتنسيق مع شؤون المخدرات، القبض على (4) من تجار المواد المخدرة في مناطق متفرقة من محافظة المثنى، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة (28) مخدرات من قانون العقوبات".