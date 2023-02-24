إقليم كوردستان يعالج أكثر من خمسة آلاف مصاب إثر زلازل تركيا وسوريا

أربيل (كوردستان 24)- بعد جهود إغاثية استمرت 13 يوماً في المناطق المنكوبة التي ضربتها الزلازل في تركيا وسوريا، عاد الفريق الإغاثي التابع لحكومة إقليم كوردستان في 19 شباط 2023 إلى الإقليم، واستقبله رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، حسبما أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات.

وأضاف البيان "توجّه الفريق الإغاثي إلى المناطق المنكوبة في 6 شباط 2023، بهدف إغاثة الجرحى والمتضررين من الزلازل، حيث ضم الفريق 82 طبيباً وموظفاً من وزارتي الصحة والداخلية ضمن قافلة شملت 35 سيارة إسعاف وأربعة مستشفيات متنقلة وعدة شاحنات محملة بالمعدات اللازمة، إذ قُدمت الأدوية والعلاجات المناسبة للمصابين والمنكوبين على مدار 24 ساعة، وتمت معالجة أكثر من خمسة آلاف مواطن".

وعن هدفهم من التوجّه إلى غرب وشمال كوردستان، قال رئيس فريق إقليم كوردستان الإغاثي د. رعد نجم الدين للموقع الرسمي للحكومة، إنه "من خلال فريقنا المختص، توجّهنا على وجه السرعة لإغاثة الجرحى وضحايا الزلزال، وكذلك البحث عن الناجين من تحت الأنقاض بالتنسيق مع إدارة الكوارث التركية (آفاد)".

وأكد البيان أن "فريق إقليم كوردستان الإغاثي واصل جهوده الإنسانية، على مدار الساعة، في بلدة إصلاحية في غازي عنتاب (ديلوك) شمال كوردستان لمتابعة الأسر التي نجت من الزلزال، والتي ظلت بلا مأوى ومكثت في خيام وداخل السيارات، وذلك لتزويدها بالأدوية والعلاجات، ولا سيّما أن لديها الكثير من الأطفال".

وفيما يتعلق بمهام الفريق وعمله في هذه الحملة، أشار رئيس الفريق الإغاثي إلى أن فريق وزارتي الصحة والداخلية ومؤسسة بارزاني الخيرية يعد أول فريق يصل إلى المناطق المنكوبة، وبقى 13 يوماً هناك، وعمل من خلال ثلاث نوبات".

وأضاف أنه "قدمنا العلاجات الأولية إلى خمسة آلاف مصاب ومريض، بالإضافة إلى انتشال 70 جثة وإنقاذ عشرات المواطنين من تحت الأنقاض".

وفي 6 شباط 2023، ضرب زلزالان مدمران بقوة 7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر، العديد من المحافظات والمدن والمناطق في شمال وغرب كوردستان، وكان مركزهما مدينة مرعش في شمال كوردستان.

وبعد وقوع الكارثة، وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان وزارتي الصحة والداخلية ومؤسسة بارزاني الخيرية لإغاثة وتقديم يد العون إلى المنكوبين.