اقتصاد

تشييد أحدث محطة للطاقة الكهرومائية في إقليم كوردستان على نهر الزاب الكبير

وتابع البيان أنه "إضافة إلى كونها واحدة من المشاريع الاستراتيجية، فإن محطة ديرلوك تصنف على أنها صديقة للبيئة"
author_image أحمد حاجي
مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية
مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية
کوردستان إقليم كوردستان مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية أحدث محطة للطاقة الكهرومائية الزاب الكبير

أربيل (كوردستان 24)- يعد مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، بما يشكل أحدث محطة للطاقة الكهرومائية في إقليم كوردستان والتي توّلد الطاقة الكهربائية من المياه، حسبما أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات.

وأضاف البيان أن "المحطة تقع في ناحية ديرلوك في قضاء العمادية، ويتم تشييدها على نهر الزاب الكبير، إذ بلغت نسبة الإنجاز 95% بتكلفة 151 مليون دولار، فضلاً عن خلق 50 فرصة عمل للمواطنين".

وعن الطاقة الإنتاجية للمحطة، قال المهندس الميكانيكي في المشروع سكفان شوكت لدائرة الإعلام والمعلومات إن "المحطة تتكون من توربينين اثنين، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء 37.2 ميغاواط".

وفيما يتعلق بالإنتاج الحالي للمحطة، قال مدير مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية حسن يوسف لدائرة الإعلام والمعلومات إن "المحطة تعمل حالياً ولديها إنتاج، ولكن بسبب النقص الحاصل في مياه الزاب الكبير، فالإنتاج اليومي للمحطة لا يتعدى 7 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

وتابع البيان أنه "إضافة إلى كونها واحدة من المشاريع الاستراتيجية، فإن محطة ديرلوك تصنف على أنها صديقة للبيئة، وليس لها أي تأثير سلبي على البيئة، فضلاً عن إسهامها في تعزيز القطاع الكهربائي واستقرار الفولتية في المنطقة".

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