كوردستان تشيّد أحدث محطة للطاقة الكهرومائية على الزاب الكبير

أربيل (كوردستان 24)- يعد مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية أحد المشاريع الاستراتيجية لحكومة إقليم كوردستان، بما يشكل أحدث محطة للطاقة الكهرومائية في إقليم كوردستان والتي توّلد الطاقة الكهربائية من المياه، حسبما أفاد بيان صادر عن دائرة الإعلام والمعلومات.

وأضاف البيان أن "المحطة تقع في ناحية ديرلوك في قضاء العمادية، ويتم تشييدها على نهر الزاب الكبير، إذ بلغت نسبة الإنجاز 95% بتكلفة 151 مليون دولار، فضلاً عن خلق 50 فرصة عمل للمواطنين".

وعن الطاقة الإنتاجية للمحطة، قال المهندس الميكانيكي في المشروع سكفان شوكت لدائرة الإعلام والمعلومات إن "المحطة تتكون من توربينين اثنين، وتبلغ طاقتها الإنتاجية من الكهرباء 37.2 ميغاواط".

وفيما يتعلق بالإنتاج الحالي للمحطة، قال مدير مشروع ديرلوك للطاقة الكهرومائية حسن يوسف لدائرة الإعلام والمعلومات إن "المحطة تعمل حالياً ولديها إنتاج، ولكن بسبب النقص الحاصل في مياه الزاب الكبير، فالإنتاج اليومي للمحطة لا يتعدى 7 ميغاواط من الطاقة الكهربائية".

وتابع البيان أنه "إضافة إلى كونها واحدة من المشاريع الاستراتيجية، فإن محطة ديرلوك تصنف على أنها صديقة للبيئة، وليس لها أي تأثير سلبي على البيئة، فضلاً عن إسهامها في تعزيز القطاع الكهربائي واستقرار الفولتية في المنطقة".