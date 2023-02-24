أمن

الإمارات تدرج ثلاثة أفراد وكياناً ضمن قائمتها المحلية للإرهاب

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)- قالت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الجمعة إن الإمارات أدرجت ثلاثة أفراد وكياناً ضمن قائمتها المحلية للإرهاب.

وأضافت الوكالة أن الأشخاص هم حسن أحمد مقلد‭‭ ‬‬وراني حسن مقلد وريان حسن مقلد كما شملت القائمة CTEX للصرافة.

وذكرت أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء "يأتي لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب".

وجاء في القرار "يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة".

 

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