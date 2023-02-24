سیاسة

في اتصال مع بوتين.. أردوغان يدعو إلى "سلام عادل" في أوكرانيا

كما دعا أردوغان إلى تمديد اتفاق اسطنبول للحبوب بين البلدين المتنازعين
author_image أحمد حاجي
صورة أرشيفية للقاء سابق بين أردوغان وبوتين
صورة أرشيفية للقاء سابق بين أردوغان وبوتين
ترکیا أردوغان بوتين الحرب في أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "سلام عادل" في أوكرانيا خلال اتصال هاتفي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بحسب ما أعلنت الرئاسة التركية الجمعة في الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي.

وأورد بيان مقتضب أن "الرئيس أردوغان شدد على ضرورة التوصل إلى سلام عادل لتجنب خسائر جديدة في الأرواح ومزيد من التدمير".

كما دعا إلى تمديد اتفاق اسطنبول للحبوب بين البلدين المتنازعين.

وأضافت الرئاسة التركية أن "أنقرة مستعدة لتقديم أي نوع من الدعم في هذا الصدد"، بعدما أدت تركيا في تموز يوليو الماضي دوراً رئيسياً في إبرام اتفاق مع كييف وموسكو رعته الأمم المتحدة، يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود والبوسفور.

وعمل أردوغان منذ بدء النزاع في أوكرانيا على تحقيق توازن في علاقة تركيا بكييف وموسكو.

وقد نجحت تركيا في تنظيم لقاءات بين ممثلين لروسيا وأوكرانيا على أراضيها.

وعرض الرئيس التركي في أيلول سبتمبر الماضي على موسكو وساطته للمساعدة في حل أزمة محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا.

ورغم تقديم أنقرة مسيّرات عسكرية لكييف، إلا أن الحكومة التركية ترفض تبني العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

والتقى أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عدة مناسبات، كما يجري محادثات منتظمة مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي المكالمة الهاتفية الجمعة، شكر أردوغان لبوتين مساعدة روسيا و"تضامنها "خلال الزلزال الهائل الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة في السادس من شباط فبراير وأدى إلى مقتل أكثر من 47 ألف شخص في البلدين.

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