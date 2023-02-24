سیاسة

أحمد تورك: مساعدات كوردستان غيّرت نظرة الأتراك تجاه الكورد.. ونود حل القضية الكوردية سلمياً

وعبّر عن "شكره لإقليم كوردستان لإسراعه في إغاثة متضرري الزلزال"
author_image أحمد حاجي
السياسي الكوردي أحمد تورك في مقابلة مع كوردستان 24
السياسي الكوردي أحمد تورك في مقابلة مع كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي الكوردي أحمد تورك، اليوم الجمعة، أن مساعدات إقليم كوردستان لضحايا الزلزال غيّرت وجهة نظر الأتراك تجاه الكورد.

وقال أحمد تورك في مقابلة مع كوردستان 24، إن "تركيا بحاجة إلى تدفق المزيد من المساعدات الإنسانية".

وأضاف تورك أن "فرق إقليم كوردستان أول من وصلت إلى مكان وقوع زلزال شمال كوردستان لتقديم يد العون".

وعبّر عن "شكره لإقليم كوردستان لإسراعه في إغاثة متضرري الزلزال"، مؤكداً أن "مساعدات كوردستان لضحايا الزلزال غيّرت وجهة نظر الأتراك تجاه الكورد".

وشدد على أن "المساعدات الكوردية خفضت الشعور العنصري تجاه الكورد"، مشيراً إلى أنه "نود أن تُحل القضية الكوردية في البلاد والمنطقة بالسبل السلمية".

ولفت إلى أن "القوى السياسية التركية المناهضة للقضية الكوردية لا تقدم حلولاً لمعالجة القضية داخلياً".

 

 

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