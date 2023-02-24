أمن

طائرة مسيرة تردي شخصين في أول ضربة جوية بشمال غرب سوريا منذ الزلزال

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سوریا

أربيل (كوردستان 24)- قال الدفاع المدني المحلي إن شخصين على الأقل قُتلا في ضربة جوية استهدفت دراجة نارية في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة المعارضة اليوم الجمعة، وذلك في أول قصف جوي للمنطقة منذ وقوع زلزال مدمر قبل حوالي ثلاثة أسابيع.

وقالت قوة الإنقاذ العاملة في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المعارضة إن شخصين لم تحدد هويتيهما أصابتهما الضربة الجوية التي نفذتها "طائرة مسيرة مجهولة الهوية".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التحالف الدولي نفذ الضربة.

كان مراقبون محليون أفادوا في وقت سابق من اليوم بوقوع الضربة الجوية لكنهم لم يذكروا وقوع قتلى. وقالوا إن الضربة وقعت قرب الحدود السورية مع تركيا.

وتعرضت المنطقة في السابق لقصف كثيف من الحكومة السورية وحليفتها روسيا.

ووجهت الطائرات الأمريكية أيضاً ضربات للشمال السوري في وقائع نادرة بهدف القضاء على متشددين.

ولقي أكثر من 5800 شخص حتفهم في أنحاء سوريا منذ زلزال السادس من الشهر الجاري لكن أغلبهم كان في منطقة الشمال الغربي الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

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