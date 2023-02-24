محافظ البنك المركزي العراقي يصدر 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف

أربيل (كوردستان 24)- أصدر محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الجمعة، 5 توجيهات جديدة لاستقرار سعر الصرف.

وذكر بيان للبنك المركزي العراقي تلقته كوردستان 24، أن "محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل، استقبل يوم أمس الخميس، عدداً من قادة الأجهزة الأمنية وأصحاب شركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها".

وأضاف البيان أنه "بحث سبل التنسيق والإجراءات بين البنك المركزي والأجهزة المعنية، وتحديد الأدوار والمهمات في ضوء توجيهات القائد العام للقوات المسلحة".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اللقاء التوجيه بما يأتي:

1-يعدُّ البنك المركزي الجهة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية غير المصرفية المجازة من البنك المركزي، وتفتيشها، استناداً إلى قانونه.

2-إنّ نقل النقد (بالدينار والدولار) وأية عملات أخرى، مسموح به داخل العراق لكل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، بما في ذلك المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع العملة الأجنبية وشرائها، وفروعها في المحافظات كافة.

3- بهدف منع إخراج الأموال النقدية عبر الحدود والمنافذ والتي تزيد على ما هو محدد بتعليمات البنك المركزي (10,000) عشرة آلاف دولار، تقوم الجهات الأمنية المختصة بمتابعة المركبات وتفتيشها في الطرق والمسارات المؤدية إلى الحدود لمنع التهريب واتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع البنك المركزي، مع تزويد البنك بمبالغ الأوراق النقدية المكتشفة وأرقام تسلسلاتها.

4- تكون المبالغ المرسَلة من المصارف والشركات إلى فروعها مصحوبة بوثائق من الجهة المُرسِلة تبيّن تفاصيل المُرسِل والمُرسَل إليه، وتُقدَّم في نقاط السيطرات الخارجية عند طلبها، وفي حال وجود اشتباه أو حاجة للتأكد يجري الاتصال بدائرة مراقبة الصيرفة في البنك المركزي على الأرقام (07809224663 - 07853330555 - 07721111418 ).

5-تبلّغ المصارف والشركات البنك المركزي في حالة تعرّضها لإجراءات أو لزيارات تفتيشية أو تدخّل في أعمالها من غير منسوبيه.

وأشاد المحافظ، بحسب البيان، بدور الجهات الأمنية في الكشف عن محاولات تهريب الدولار في الأيام الماضية.