السجن 6 سنوات للمغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة الجنايات في باريس اليوم الجمعة بمعاقبة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات مع منعه من دخول فرنسا خمس سنوات لإدانته باغتصاب فتاة وضربها داخل فندق في واقعة تعود لعام 2016.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن المداولات استغرقت نحو سبع ساعات قبل النطق بالحكم الذي قالت هيئة المحكمة إنها أصدرته عن اقتناع. ولا تزال أمام لمجرد فرصة لاستئناف الحكم الذي جاء بعد خمسة أيام من الجلسات القضائية.

وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بسجن لمجرد (37 عاماً) سبع سنوات ومنعه من دخول فرنسا.

واتفقت أقوال لمجرد والشابة الفرنسية في أنهما تعرفا في ملهى ليلي ورقصا وتبادلا الإعجاب لكن لمجرد نفى تماما واقعة الاغتصاب أو إقامة علاقة جنسية معها.

وغردت الشابة الفرنسية لورا على تويتر بعد صدور الحكم "الشرطة وضعت القيود في يديه وأخذته".

وكتبت "أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني أنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضا عن كل الأخريات ضحايا العنف".

وأضافت "أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن... نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلا".