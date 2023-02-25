صحة وبیئة

دراسة طبية تكشف فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون

author_image مظفر مزوري
کوردستان دراسة طبية زيت الزيتون النظام الغذائي الاحماض الدهنية

أربيل (كوردستان24)- أكشفت دراسة طبية حديثة على فائدة جديدة لتناول زيت الزيتون، المعروف عنه كونه أحد العناصر الرئيسية للنظام الغذائي في منطقة البحر المتوسط.

ووفق الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة إشبيلية الإسبانية ومستشفى كوستا ديل سول، فإن حمض "الأوليك" الذي يشكل ما بين 70 إلى 80 بالمئة من تركيب زيت الزيتون، يحتوي على خصائص تساعد في الوقاية من السرطان ومرض ألزهايمر وخفض الكوليسترول.

يعد "الأوليك" من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

ولاحظ الأطباء انخفاض مستويات "الأوليك" في أدمغة المرضى الذين تم تشخيصهم باضطرابات مثل الاكتئاب ومرض ألزهايمر.

تتمثل الوظيفة الأساسية لحمض "الأوليك" في العمل كجزيء للطاقة ومكون لأغشية الخلايا، حيث تم رصد آثار مثبطة للأوليك على الجينات المسرطنة، وتأثيراتها على موت الخلايا المبرمج، كما أنه يقوي جهاز المناعة عبر تنظيم الخلايا المرتبطة بالالتهابات.

واحدة من أهم مزاياها هي خصائصه المضادة للأكسدة، حيث يمكنه تنظيم كل من تخليق ونشاط الإنزيمات المضادة للأكسدة.

فائدة أخرى للحمض هي تأثيره المخفض للكوليسترول، أو قدرته على تثبيط التعبير عن البروتينات المرتبطة بنقل الكوليسترول، وتقليل امتصاصه، وفي المحصلة منع تصلب الشرايين.

المصدر: سكاي نيوز

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