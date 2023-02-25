سیاسة

داعية مصري: يحق للفتاة أن تطلب يد الشاب للزواج

" لا يُحرم على المسلمين إلا ما به نهي".
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أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر أحمد كريمة - أرشيف
أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر أحمد كريمة - أرشيف
العالم

 أربيل (كوردستان 24 ) - أكد داعية مصري معروف أنه يحق للفتاة المسلمة أن تتقدم لخطبة الشاب بغية الارتباط به، مؤكدا أن الشريعة لا تحرم مثل هذا الأمر، وفقا لما نقل عنه موقع "القاهرة 24" الإخباري.

وأوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أحمد كريمة،  أنه لا يوجد مانع أن تطلب الفتاة يد الشاب من أجل الزواج، "فلا يحرم على المسلمين إلا ما به نهي".

وشدد على أنه لا مانع من إقامة الزوج في بيت زوجته، قائلا: "أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أقام في بيت السيدة خديجة، ولا يوجد مشكلة، وسيدنا موسى عليه السلام، عمل وتزوج في بيت زوجته".

وأكد أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن هذا الأمر ليس مطلقا، وأن " الزوج مطالب بتوفير مسكن لزوجته، ولكن أذا كان والد الزوجة لديه سكن فلا يوجد مانع".

ولدى سؤاله عن رأيه في زواج البنت في بيت العائلة، أجاب: "الزواج في منزل العائلة مدفن للسعادة الزوجية".

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