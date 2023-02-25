إيران تكشف عن قدرتها باستهداف السفن الأميركية على بُعدِ 2000 كيلو متر

أربيل (كوردستان 24)- كشفت إيران عن قدرتها على استهداف السفن الأميركية على بُعد ألفي كيلو متر، في إشارةٍ إلى إسطولها في البحرين الأحمر والمتوسط والمحيط الهندي.

وقال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده، إن بلاده قادرة على استهداف السفن الأميركية على بعد 2000 كيلومتر.

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واعتبر أن "الأسطول الأميركي في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والمتوسط في مرمى صواريخنا"، بحسب تقريرٍ لوكالة رويترز البريطانية.

وأضاف في لقاء تلفزيوني بمناسبة يوم الحرس الثوري، أن عدم تخطّي هذا المدى "هو مراعاة للأوروبيين الذين عليهم أن يحافظوا على هذا الاحترام لأنفسهم".

وتابع حاجي زاده، أن "مصالح أميركا تكمن في زعزعة الأمن في غرب آسيا وحتى العالم"، لافتاً "إذا لم نكن أقوياء، فإن هذه الحوادث نفسها ستمتد إلى داخل إيران".

إلى ذلك، كشف قائد القوات الجوية في الحرس الثوري، عن صاروخ كروز جديد من طراز "باوه" بعيد المدى، والذي يصل إلى 1650 كيلومتراً.

وأشار في الوقت ذاته، إلى أن الطائرات المسيرة من طراز "غزة" قادرة على حمل 9 قنابل والتحليق لمسافاتٍ طويلة، لم يحدد مداها.

يأتي ذلك، بينما وسّعت طهران برنامجها للصواريخ، لا سيما الباليستية منها، رغم اعتراضات واشنطن وقلق الدول الأوروبية، تقول إيران إن برنامجها دفاعي بحت وله طبيعة رادعة.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أكّدت أن الولايات المتحدة لديها شكوك في تقارير تنقل عن حاجي زاده قوله إن إيران طوّرت صاروخاً باليستياً فرط صوتي.