فؤاد حسين يستلم رسالة شكر من تركيا على المساعدات الإغاثية للمتضررين من الزلزال

أربیل (كوردستان 24 )أعلنت وزارة الخارجية، اليوم السبت، 25 شباط تسلم العراق رسالة شكر من تركيا على خلفية دعم متضرري الزلزال.



وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان ، إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، تسلم رسالة خطيَّة من نظيره التركيّ مولود تشاووش أوغلو".

وأعربَ أوغلو عن، "شكره لحكومة العراق وشعبه، للدعم الذي تَقَدَّمت به الحكومةُ العراقيَّة من مُساعدات إغاثيَّة إلى المناطق التي ضربها الزلزال المُدمِّر فجر السادس من شباط الجاري".