وزارة العمل : إطلاق حملات بحث اجتماعي كبرى يوم غد في أربع محافظات

أربيل (كوردستان 24 )- أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم السبت، 25 شباط عن اطلاق حملة بحث كبرى في أربع محافظات يوم غد الأحد، مبيناً أن الحملة ستشمل الديوانية والمثنى والموصل وسنجار ومدينة الصدر ببغداد.

وقال الأسدي في تصريح تابعته كوردستان 24 إن "الوزارة أنجزت أكثر من 2000 بطاقة كي كارد للأيتام لشمولهم بالحماية الاجتماعية"، مبيناً أنه "منذ يوم الـ15 كانون الثاني الماضية ولغاية الخميس الماضي تم بحث 319 ألفاً و443 أسرة".

وأضاف أن "الوزارة ستطلق يوم غد الأحد حملة بحث اجتماعي كبرى ستتركز في جميع الأقضية والنواحي بمحافظات الديوانية والمثنى، إضافة الى قضاء سنجار الذي وصل عدد المتقدمين فيه الى 18 ألفاً و966 شخصاً".

وتابع أن "هذه الحملة ستشمل أيضاً جميع مناطق مدينة الصدر ببغداد، مع توسيع حملة الاستهداف لجميع العائدين للموصل وخاصة في المدينة القديمة في الجانب الأيمن"، موضحاً أن "عدد المبحوثين في الموصل وصل الى 1183 شخصاً من أصل 5 آلاف متقدم".