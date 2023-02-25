رومانيا توقِف لبنانيّاً مدرج على لائحة الإرهاب الأميركية

أربيل (كوردستان 24)- اعتقلت السلطات الرومانية، أمس الجمعة، محمد إبراهيم بزي، أحد أبرز ممولي حزب الله اللبناني والمدرج على لائحة الإرهاب الأميركية منذ عام 2018.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية، أن السلطات الرومانية اعتقلت "بزي" (58 عاماً) لدى وصوله إلى مطار العاصمة بوخاريست، بحسب صحيفة النهار اللبنانية.

وقال المدعي العام الأميركي في بروكلين، بريون بيس، "أعتقد محمد بزي أنّ بإمكانه نقل مئات آلاف الدولارات سرّاً من الولايات المتحدة إلى لبنان من دون أن تنتبه له أجهزة إنفاذ القانون".

مؤكداً أنّ "اعتقاله اليوم يبرهن أن بزي كان مخطئاً".

وكانت واشنطن رصدت مكافأة بـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مكان تواجد بزي الذي يحمل الجنسيّتَين اللبنانية والبلجيكي، وساهم بدعم "حزب الله" وتمويله على مدى سنوات.

ومن المقرر ترحيل بزي، رفقة مواطنٍ لبنانيٍ آخر يدعى طلال شاهين ويبلغ من العمر 78 عاماً، من رومانيا إلى الولايات المتحدة.

وكان "بزي" يدير أعمالاً تجارية في دول عدة، من بينها بلجيكا ولبنان والعراق وفي غرب أفريقيا، وتخضع شركاته إلى عقوبات أميركية.