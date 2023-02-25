سیاسة

انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في بغداد

ینعقد المۆتمر تحت شعار " الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته "
author_image دیار بکر
العراق

 أربیل ( كوردستان 24 ) - انطلقت، اليوم السبت، 25  شباط اعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الـ (34) في بغداد.  

وأفتتح  رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد تحت شعار (الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته)".

وتتضمن جدول أعمال المؤتمر، اليوم، جلسة الافتتاح في قاعة بغداد في القصر الحكومي، يلقي خلالها الحلبوسي كلمة مجلس النواب العراقي، ويلقي رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد بن سلمان المسلم كلمة مماثلة، إلى جانب كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ثم تتوالى الندوات والاجتماعات بين أعضاء الوفود.

ويختتم المؤتمر أعماله، الاثنين المقبل، بعد أن تتفق الوفود المشاركة لـ 18 دولة على صياغة البيان النهائي والاستماع إلى تقارير وتوصيات لجان المؤتمر

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