برعاية مؤسسة كوردستان 24 إنطلاق ملتقى الرافدين  في النجف

أربیل (كوردستان 24 ) - برعاية مؤسسة كوردستان 24 بدأ ملتقى الرافدين أعماله اليوم السبت 25 شباط في مدينة النجف .

يناقش الملتقى الذي یستمر یوما واحداً قضايا الشباب والتحديات التي تواجه إنشاء الدولة العراقية .

ووفقًا لبرنامج الملتقى ، الذي نُشر على الموقع الرسمي لمركز الرافدين ، سيركز الاجتماع على التحديات التي تواجه الشباب العراقيين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

كما سيتناول الاجتماع أيضًا تقییم سیاسة الحكومة العراقية تجاه الشباب ، وعرض مقترحات للبحث عن حلول للتحدیات التي تواجه الشباب والعمل على تطوير التفكير الإداري من قبل هذه الفئة المهمة .