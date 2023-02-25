سیاسة

برعاية مؤسسة كوردستان 24 إنطلاق ملتقى الرافدين  في النجف

" يبحث الملتقى التحديات التي تواجه الشباب وسياسة الحكومة العراقية تجاههم "
author_image دیار بکر
العراق

 أربیل (كوردستان 24 ) - برعاية مؤسسة كوردستان 24 بدأ ملتقى الرافدين أعماله اليوم السبت 25 شباط  في مدينة النجف .

يناقش الملتقى الذي  یستمر یوما واحداً قضايا الشباب والتحديات التي تواجه إنشاء الدولة العراقية .
ووفقًا لبرنامج الملتقى ، الذي نُشر على الموقع الرسمي لمركز الرافدين ، سيركز الاجتماع على التحديات التي تواجه الشباب العراقيين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
كما سيتناول  الاجتماع أيضًا تقییم سیاسة الحكومة العراقية تجاه  الشباب ، وعرض مقترحات للبحث عن حلول للتحدیات التي تواجه الشباب والعمل على تطوير التفكير الإداري من قبل هذه الفئة المهمة .

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