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فيديو| حفرة "بوابة الجحيم" تظهر في تركيا.. ما علاقة الزلزال؟

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ترکیا بوابة الجحيم تركيا زلزال

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مدير مركز "أوبروك" للأبحاث والتطبيقات في جامعة قونية التقنية فتح الله إريك، بظهور حفرة كبيرة قطرها 37 مترا وعمقها 12 مترا جديدة بمنطقة كارابينار في ولاية قونية.

وأكّد إريك، أنهم لم يعثروا على صلة بين الحفرة التي تقع على مساحة 1400 متر مربع في حقل بهضبة سيت حاجي، وبين الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة.

وقال بعض السكان المحليين إن هناك عدداً من الحفر المشابهة ظهرت سابقاً في المنطقة حتى قبل موجة الزلازل الأخيرة، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وظهر مثل هذه الحفر بأحجام وأشكال مختلفة في أنحاء مختلفة من العالم، ويطلق عليها تسميات محلية مثل "حفر نهاية العالم" و"بوابة الجحيم" وغيرها، كناية عن الرعب الذي تسببه لدى سكان المنطقة التي تظهر بها في ظروف غامضة.

وضرب زلزال مزدوج في السادس من فبراير شباط، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، أودى بحياة أكثر من 50 ألفاً في البلدين معظمهم في تركيا، إضافة إلى دمار هائل.

 

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