سیاسة

السفارة الامريكية ببغداد تستأنف منح التأشيرات للعراقيين

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العراق

أربيل (كوردستان 24 ) - اعلنت السفارة الأميركية في بغداد، اليوم السبت، 25 شباط  استئناف منح التأشيرات للعراقيين. 

وقالت السفارة على موقعها  إنها "استأنفت مؤخراً مقابلات منح تأشيرات دخول الطلاب وأنواع التأشيرات الأخرى".

وأوضحت أن "هذه الخطوة تعد إيجابية أضافية في توسيع الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".

وأشارت السفارة الى اللقاء المستمر مع طلاب عراقيين وصفتهم بـ"الرائعين والملتزمين ببناء عراق يُركز على المستقبل والازدهار وتحقيق النتائج".

وفي وقت سابق شرحت السفارة الامريكية في بغداد٬ آلية الحصول على الفيزا للراغبين بالوصول إلى الولايات المتحدة، مبينة أنه على الراغبين بالتقديم على التأشيرة ملء الاستمارة المطلوبة على الموقع الالكتروني، وتحديد موعد مناسب لهم من اجل اجراء المقابلة.

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