اقتصاد

كوردستان تتطلع لاجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية عبر بوابة "الخطوة الواحدة"

"يكمن الهدف الرئيسي من هذا النظام، في توفير التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى إقليم كوردستان"
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أربيل (كوردستان 24)- يتطلع إقليم كوردستان لاجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بعد تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول بالنسبة للزائرين الأجانب.

ودشن الإقليم بالفعل بوابة التأشيرة الإلكترونية، وهي واحدة من بين مشروعات إلكترونية تسعى حكومة كوردستان لتشدينها مستقبلاً ضمن مسيرة التحول الإلكتروني.

ونقل موقع حكومة إقليم كوردستان عن رئيس دائرة المعلومات هيوا أفندي للموقع الرسمي الحكومي قوله "سيكون بوسع الزائرين الحصول على تأشيرة الدخول في بضع دقائق، ودفع رسومها في الوقت نفسه، وبعدها تصل التأشيرة إلى بريدهم الإلكتروني في فترة وجيزة جداً".

واُتيحت البوابة الإلكترونية للراغبين من جميع أنحاء العالم بزيارة إقليم كوردستان لأغراض السياحة أو العمل أو الاستثمار، وهو ما يجعل التقديم للحصول على التأشيرة عملية سهلة وسريعة.

وأضاف أفندي "يكمن الهدف الرئيسي من هذا النظام، في توفير التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى إقليم كوردستان".

وبحسب وزارة داخلية إقليم كوردستان التي تشرف على نظام التأشيرة الإلكتروني فإن البوابة المتاحة تتضمن خصائص عدة دُشنت كلها بإمكانات محلية.

وقال مدير عام مدير عام ديوان وزارة الداخلية هيمن ميراني "من الآن فصاعداً، بإمكان الراغبين بزيارة إقليم كوردستان، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو وفوداً، تقديم طلباتهم من خلال هذا النظام وعبر بوابة الحكومة للحصول على تأشيرة... بخطوة واحدة".

وذكرت موقع حكومة إقليم كوردستان أن التسهيلات المقدمة وتحديث نظام الزيارة إلى إقليم كوردستان، يعد خطوة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على القطاعين السياحي والاستثماري، بالإضافة إلى الاستفادة من بيانات هذه البوابة، وهو ما يجعل نظام الدخول إلى إقليم كوردستان عصرياً.

ومن خلال هذه النظام، يمكن للأجانب ومن أماكنهم التقديم للحصول على التأشيرة ودفع تكاليفها إلكترونياً، وبعد الموافقة عليها يمكنهم زيارة إقليم كوردستان، كما ذكر الموقع ذاته.

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