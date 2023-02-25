سیاسة

محمد حاجي محمود: لا مبرر لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان

"المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف متوجسة من إجراء العملية الانتخابية"
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رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود
کوردستان إقليم كوردستان انتخابات كوردستان 2023

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني محمد حاجي محمود اليوم السبت عدم وجود أي مبرر لتأجيل انتخابات برلمان كوردستان.

ومدّد برلمان كوردستان في تشرين الأول أكتوبر الماضي عمره التشريعي عاماً إضافياً، ليرجئ بذلك الانتخابات التي كان يفترض أن تعقد في مطلع 2022.

وقال محمد حاجي محمود في مقابلة مع كوردستان 24 "جميع الأطراف تقول إنها مع إجراء الانتخابات، ولكن حين يكون الأمر على أرض الواقع، فإن معظمها ليست مع الانتخابات، وهو ما يخلق عقبات وعراقيل".

وأضاف "لا يوجد أي مبرر في عدم تحديد موعد للانتخابات، غير أن المشكلة تكمن في أن بعض الأطراف متوجسة من إجراء العملية الانتخابية".

وأوضح محمد أن الأطراف، التي تتخوف الانتخابات، تخشى من عزوف الناخبين عن المشاركة في الاقتراع، لافتاً إلى أنه من الجيد أن يكون إقليم كوردستان دائرة انتخابية واحدة.

ودعا رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في مقابلته التلفزيونية إلى إدخال "تغييرات" على هيكل مفوضية الانتخابات.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني شدد مراراً على ضرورة إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، وتعهد بتوفير كل ما تتطلبه العملية الانتخابية من دعم لوجستي.

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