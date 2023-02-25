مجتمع

أربيل تبدأ استعداداتها لمهرجان الحرية ونوروز

معظم الفنانين سيشاركون في أنشطة تلك المناسبات وفعالياتها
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کوردستان إقليم كوردستان أربيل مهرجان الحرية

أربيل (كوردستان 24)- بدأت أربيل استعداداتها لمهرجان الحرية ونوروز لمدة عشرة أيام، وذلك ابتداءً من 11 آذار مارس المقبل.

وقالت محافظة أربيل في بيان إنها بحثت في اجتماع عُقد اليوم برئاسة المحافظ أوميد خوشناو الاستعدادات الخاصة بمهرجان الحرية (آزادي) الثالث عشر ونوروز، مشيرة إلى تكليف اللجنة العليا للمهرجان وعدد من اللجان الأخرى لإدارة الأنشطة اليومية المتعلقة بالمهرجان.

وبحسب البيان فإن المناسبات ستبدأ اعتباراً من 11 من الشهر المقبل، ومنها ذكرى اتفاقية 11 آذار وتحرير مدينة أربيل وانطلاق الانتفاضة، على أن تستمر الاحتفالات لغاية 20 من الشهر نفسه.

وبشأن فعاليات المهرجان، أشار البيان إلى أن معظم الفنانين سيشاركون في أنشطة تلك المناسبات وفعالياتها، ولا سيّما في القلعة، وبارك شاندر وأماكن أخرى.

وتقيم محافظة أربيل سنوياً مهرجان الحرية ونوروز لمدة 10 أيام، احتفاءً باتفاقية 11 آذار 1970 والذكرى الحادية عشرة لانتفاضة 11 آذار 1991.

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