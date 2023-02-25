وثائقي "على قارب الأدامان" يفوز بالجائزة الأولى في مهرجان برلين السينمائي

أربيل (كوردستان 24)- فاز الفيلم الوثائقي (أون ذا أدامان) "على قارب الأدامان"، الذي يدور حول مركز رعاية نهارية عائم في باريس للبالغين المصابين باضطرابات نفسية، بالجائزة الأولى لمهرجان برلين السينمائي اليوم السبت.

وقال المخرج نيكولا فيليبر لدى تسلمه الجائزة في برلين "يمكن اعتبار هذا الفيلم الوثائقي سينمائيا في حد ذاته ويؤثر علي بعمق"، داعيا الجمهور للعثور على إنسانية مشتركة بين الجميع، حتى هؤلاء المرضى بوضوح.

وأضاف "كما نعلم جميعا، فإن الأشخاص الأكثر جنونا ليسوا من نعتقد أنهم كذلك".