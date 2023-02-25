سیاسة

برنامج الأغذية العالمي يتحدث عن "مشاهد مروعة" بسبب زلزال تركيا

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ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت إنه واجه مشاهد "مروعة" أثناء زيارته للمناطق المنكوبة بالزلزال في جنوب تركيا.

وهزت زلازل قوية، بدأت في السادس من فبراير شباط، تركيا وسوريا المجاورة مما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص وفقا لأحدث الأرقام الصادرة أمس الجمعة.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي بعد زيارة مدينة أنطاكية في مقاطعة هاتاي التركية "هناك طريقة واحدة فقط لوصف ما رأيته اليوم: نهاية العالم".

وأضاف "سويت أحياء بالكامل بالأرض ودُمرت منازل وأُغلقت مدارس ومتاجر وُفقدت أرواح. حجم الدمار هنا غير معقول فعلا".

وقال المسؤول في بيان إن الوضع في الجانب السوري يرقى إلى مستوى "كارثة فوق كارثة" في إشارة إلى الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاما.

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