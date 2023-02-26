تركيا تشرع في بناء منازل لمئات الآلاف من مشردي الزلزال وحصيلة القتلى ترتفع

أربيل (كوردستان24)- بعد أسبوعين ونصف عن الزلزال الذي ضرب كل من تركيا وسوريا، أعلنت أنقرة الشروع في بناء منازل لمليون ونصف شخص شردوا جراء هذه الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة ما يقارب خمسين ألف شخص في البلدين.

من ناحيته، تعهد الرئيس أردوغان، الذي سيخوض انتخابات رئاسية صعبة في شهر مايو/أيار المقبل، ببناء منازل جديدة في غضون عام. لكن خبراء ومهندسين في مجال المعمار طالبوا من السلطات التركية إعطاء الأولوية لمعايير السلامة الضرورية في عملية بناء هذه المنازل الجديدة بدلا عن التسرع في عملية الإنجاز.

وحسب مسؤول حكومي طلب عدم الكشف عن هويته نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء، فإن تركيا "بدأت مسعى لإعادة بناء منازل بعد الزلزال المدمر الذي وقع هذا الشهر، وتجاوز عدد قتلاه في تركيا وسوريا 50 ألف شخص"، وفق حصيلة أخيرة.

وأضاف نفس المسؤول: "طرحت السلطات (يقصد السلطات التركية) مناقصات وعقودا لإنجاز بضعة مشروعات. العملية تسير بسرعة كبيرة"، مشيرا "لن يكون هناك أي تهاون في معايير السلامة".

وانهارت بعض المباني التي كان من المفترض أن تتحمل الهزات الأرضية جراء أحدث زلزال فيما تعرضت حكومة أردوغان لانتقادات شديدة بسبب طريقة تجاوبها مع الدمار الذي خلفه الزلزال، وبسبب ما يعتبره الكثير من الأتراك تقاعسا لسنوات عن تطبيق ضوابط جودة البناء.

من جهته، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الدمار تسبب في تشريد نحو 1.5 مليون شخص، وإن هناك حاجة لبناء 500 ألف منزل جديد. كما طالب باستلام 113.5 مليون دولار من إجمالي مليار دولار طالبت بها الأمم المتحدة الأسرة الدولية الأسبوع الماضي بهدف تمويل عمليات إزالة الأنقاض.

وفي نفس الأثناء، أصدرت تركيا لوائح جديدة تسمح للشركات والمنظمات الخيرية ببناء مساكن وأماكن عمل تتبرع بها لوزارة البيئة والتطوير العمراني لتسلمها للمحتاجين.

هذا، ووفق بيانات نشرتها هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) فلقد أدى الزلزال الذي وقع في 6 فبراير/شباط الجاري إلى انهيار أو الإضرار بشكل كبير بأكثر من 160 ألف مبنى ضمت 520 ألف شقة وبحياة عشرات الآلاف في تركيا وسوريا المجاورة.

وباعتماد الحصيلة الأخيرة التي أعلن عنها في سوريا والتي وصلت إلى 5914 قتيل، ارتفع إجمالي عدد القتلى في البلدين إلى أكثر من 50 ألفا. حيث سجلت تركيا وحدها 44218 حالة وفاة، حسب وكالة الكوارث التركية الجمعة.