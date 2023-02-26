صحة وبیئة

خبير الزلازل الهولندي يكشف خريطة "الرعب الحمراء"

author_image مظفر مزوري
العالم الخبير الهولندي الزلازل هندسة النظام الشمسي زلزال قوي توقعات

أربيل (كوردستان24)- بعد نفيه توقعات نسبت إليه بشأن هزة أرضية قوية في عدد من البلدان، عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليغرد من جديد، كاشفاً عن المناطق التي يمكن أن تشهد زلازل كبيرة.

وقال خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة من موقع مؤشر هندسة النظام الشمسي الذي يشارك من خلاله توقعاته "سأناقش هذه الخريطة في إحدى الفيديوهات الخاصة بي".

وتضمنت التغريدة خريطة تظهر المناطق التي تتمتع باحتمالات حدوث زلزال قوي فيها، قوتها أقل أو تساوي 8.5 درجة على مقياس ريختر، والتي كانت هادئة فترة طويلة نسبياً، يمكن أن تتعرض إحدى هذه المناطق لزلزال كبير في المستقبل القريب.

وأضاف هوغربيتس في منشور آخر على حسابه  "لا يتم رسم الخطوط المظللة باللون الاحمر في منشورنا بشكل عشوائي، إنها مرتبطة بخطوط الصدع في المنطقة، ويجب على الصحفيين إجراء بعض الابحاث لتجنب نشر معلومات كاذبة".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف