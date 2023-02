خبير الزلازل الهولندي يكشف خريطة "الرعب الحمراء"

أربيل (كوردستان24)- بعد نفيه توقعات نسبت إليه بشأن هزة أرضية قوية في عدد من البلدان، عاد خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس ليغرد من جديد، كاشفاً عن المناطق التي يمكن أن تشهد زلازل كبيرة.

وقال خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس في تغريدة من موقع مؤشر هندسة النظام الشمسي الذي يشارك من خلاله توقعاته "سأناقش هذه الخريطة في إحدى الفيديوهات الخاصة بي".

وتضمنت التغريدة خريطة تظهر المناطق التي تتمتع باحتمالات حدوث زلزال قوي فيها، قوتها أقل أو تساوي 8.5 درجة على مقياس ريختر، والتي كانت هادئة فترة طويلة نسبياً، يمكن أن تتعرض إحدى هذه المناطق لزلزال كبير في المستقبل القريب.

وأضاف هوغربيتس في منشور آخر على حسابه "لا يتم رسم الخطوط المظللة باللون الاحمر في منشورنا بشكل عشوائي، إنها مرتبطة بخطوط الصدع في المنطقة، ويجب على الصحفيين إجراء بعض الابحاث لتجنب نشر معلومات كاذبة".

I will discuss this map in one of the next video updates. https://t.co/tD867HIsx2

The red shaded lines in our post are not randomly drawn. They are related to fault lines in the region. Journalists should do some research to avoid spreading false information. https://t.co/ezJccQrbPB pic.twitter.com/qcKUPLIJsT