مرشحة للرئاسة الاميركية تتوعد العراق بـ"سلب الدعم" في حال فوزها بالانتخابات

أربیل (كوردستان 24 ) - وعدت المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية عن الحزب الجمهوري السياسية نيكي هيلي، بسلب "الدعم" المقدم من الولايات المتحدة للعراق في حال فوزها بالانتخابات المقبلة.

هيلي وبحسب مضمون لصحيفة ذا هل الامريكية ،قالت ان "من حق دافعي الضرائب الأمريكيين معرفة اين تذهب أموالهم"، مضيفة أن "الشعب الأمريكي سيشعر بالصدمة في حال اكتشاف الدول والجهات الكارهة والمعادية لامريكا التي تحصل على دعم منها".

المرشحة الامريكية اكدت أيضا ان "الولايات المتحدة قدمت دعما ماليا الى العراق وصل الى نحو مليار دولار امريكي خلال الأعوام القليلة الماضية، مشددة على ان "العراق يحسن علاقاته بالقتلة والمجرمين ممن يصرخون الموت لامريكا في الشوارع".

واضافت أن "هذه الأمور تحصل حتى قبل تولي الرئيس الحالي جو بايدن السلطة، وما تزال مستمرة وقد حان الوقت لمنع الدعم الأمريكي عن البلدان التي تكرهنا"، على حد وصفها.