مصرع 5 أشخاص جراء تحطّم طائرة إسعاف بولايةٍ أميركية

أربيل (كوردستان 24)- لقي خمسة أشخاص مصرعهم جراء تحطّم طائرة إسعاف طبي كانت تقلهم في ولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة الأميركية.

ووقع الحادث بينما كانت عاصفة ثلجية كبيرة مصحوبة برياح قوية تضرب الساحل الغربي للولايات المتحدة، بما في ذلك مناطق عدة من ولاية نيفادا.

وقالت مؤسسة "ريمسا هيلث" لخدمات الإسعاف الطبي إن الطائرة التابعة لها "تحطمت مساء الجمعة، وكانت تقلّ ممرضة ومسعفاً ومريضاً وأحد أفراد أسرة المريض، بالإضافة إلى الطيار".

وأشارت المؤسسة في بيانٍ لها، إلى أنها "تلقت تأكيداً من إدارة إطفاء مقاطعة ليون المركزية في نيفادا بعدم نجاة أي من الأشخاص الخمسة".

وأضاف البيان "اختفت الطائرة من شاشة الرادار خارج بلدة ستايدجكوتش القاحلة التي يسكنها 2500 شخص تقريباً، وتقع قرب حدود نيفادا مع كاليفورنيا".

وعثرت فرق الإنقاذ على حطام الطائرة بعد ساعتين من تلقي اتصالات تفيد بتحطمها في منطقة جبلية، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس نقلاً "عن السلطات المحلية في مقاطعة ليون.