ارتفاع ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى ما يقارب 60 قتيلا

أربیل (كوردستان 24 ) - تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات والانهيارات الأرضية في ولاية ساو باولو البرازيلية في مقتل ما يقرب من 60 شخصًا.

وكانت وسائل إعلام برازيلية قد ذكرت أن عدد الضحايا بلغ 54 قتيلا، يوم الجمعة، مع تسجيل 53 حالة وفاة في بلدية ساو سيباستياو.

وذكرت بوابة الأخبار البرازيلية "G1" أمس السبت، أن عدد الضحايا ارتفع إلى 59، وتجري عملية البحث والإنقاذ منذ سبعة أيام بمشاركة أكثر من 150 متخصصا.

وفقًا لسلطات ساو باولو، فإن 760 شخصًا دون مأوى في المنطقة بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي حدثت نهاية الأسبوع الماضي.

كما أُجلي 1730 شخصًا من المناطق المتضررة، وأعلن حاكم ساو باولو، تارسيسيو جوميز حالة الطوارئ في عدة بلديات.

في وقت سابق من الأسبوع الماضي، قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في الفيضانات المميتة التي ضربت ساو باولو.