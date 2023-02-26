سیاسة

بعد "معاوية" الصدر يدعو لمنع عرض مسلسل يحاكي سيرة "أبو لؤلؤة"

author_image سوار أحمد
العراق مسلسل معاوية ابو لؤلؤة مقتدى الصدر

أربيل (كوردستان24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت(25 شباط 2023، الى منع عرض مسلسل يحاكي سيرة "أبو لؤلؤة النهاوندي" قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب.

وكان الصدر قد دعا الى منع عرض مسلسل يسرد حياة "معاوية أبن أبي سفيان"، تقول بعض الإشاعات إنه سيتم عرضهما خلال شهر رمضان المقبل.

وقال الصدر رداً على استفسار وجهه إليه مجموعة من الشباب في العراق بشأن العملين الفنيين، قائلاً إن "كلا المسلسلين باطل ومثير للفتنة، وليس من أخلاق الشيعة الإمامية أن نرد على الخطيئة والذنب بخطيئة وذنب مماثل".

واعتبر الصدر أن "معاوية لا يمثل السنة ولا أبو لؤلؤة يمثل الشيعة"، داعياً إلى منع عرض المسلسلين.

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