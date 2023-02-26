جمع تواقيع نيابية لسحب قانون الانتخابات لإجراء تعديلات توافقية

أربیل (كوردستان 24 )- كشفت اللجنة القانونية، الاحد، 26 شباط عن المباشرة بجمع التواقيع لسحب قانون الانتخابات المحلية، مبينة ان التوافق السياسي غائب لتمريره داخل البرلمان.

وقــال عضو اللجنة رائــد المالكي، في تصريح لصحيفة "الـصـبـاح" اطلعت عليه كوردستان 24 إن قـانـون الانتخابات قدم في الجلسة السابقة بطريقة مستعجلة وفيها التفاف، موضحا أن العنوان هو تعديل قانون مجالس المحافظات، ولكن فـي الحقيقة هـو إلـغـاء لقانون انتخابات مجلس النواب وتحويله وفقا لأحكام قانون المحافظات.

وأضاف المالكي، أن الفرق واضح، فإن قانون مجلس النواب لسنة 2020 يعتمد نظام الانتخاب الفردي، بينما يعتمد قانون مجالس المحافظات نظام القائمة والدائرة الواحدة وسانت ليغو .

ونـوه المالكي بأن هناك اختلافا في مجلس النواب بشأن هذا الأمر، إذ إن تحالف إدارة الدولة لديه اتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات، أما النواب المستقلون والكتل الناشئة وقوى كردية وبعض نواب الإطار التنسيقي، فقد جمعوا تواقيع أكثر من 70 نائبا لسحب المقترح من أجل دراسته وليأخذ مساحة أكبر من النقاش.

تابع المالكي أن تعديل قانون الانتخابات من ضمن البرنامج الحكومي ولكننا نريد طرح مسودة للتعديل لأن طريقة عرض القانون كانت لجهة حزبية تريد أن تمضي الأمور بحسب رأيها من دون أخذ رأي بقية الأطـراف، بحسب تعبيره، موضحاً أنه لم تكن هناك استجابة للاعتراضات عن طريق سحب القانون ومناقشته وإنما تم تأجيل جلسة البرلمان استعداداً لتوفير الأغلبية في الجلسة المقبلة بشأن القانون.

ولفت المالكي إلى أنه يفترض بالقانون أن يشجع على المشاركة السياسية لا أن يبعد الآخرين خاصة أننا نعاني من ضعف المشاركة.

وكان مجلس النواب قد أخفق الخميس الماضي، في عقد جلسته المخصصة لمناقشة عدة مواضيع أبرزها تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، وقرر إرجاء عقدها إلى يوم غد الاثنين.