إيران: المحافظات العراقية المجاورة تشكل تهديدا لأمننا القومي

أربيل (كوردستان 24 ) - قال وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا آشتياني، اليوم الاحد،26 شباط إن المحافظات العراقية المحاذية للحدود الإيرانية تشكل خطرا وتهديدا إرهابيا على بلاده.

وأضاف آشتياني، خلال لقاءه وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي على هامش زيارته الى طهران: "نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ازاء قضايا العراق تقوم على مبادئ دعم وحدة وسيادة الاراضي العراقية، وترسيخ الاستقرار والأمن والتنمية والتقدم والازدهار والاعمار لهذا البلد".

وأكد وزير الدفاع الايراني أن تواجد "الزمر الارهابية والخلايا الخفية والفاعلة في العراق"، بما في ذلك في المحافظات المجاورة للجمهورية الإسلامية الايرانية، لا يزال يشكل "خطرا كامنا وفعليا على الأمن القومي"، مشددا على ضرورة "بذل المزيد من التنسيق العسكري والاستخباراتي والأمني" بين البلدين مقارنة بالماضي.

ولفت الى أن "الأمريكان من خلال اغتيالهم لقادة مكافحة الارهاب والتطرف الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس في العراق ارتكبوا جريمة كبرى"، مؤكدا أن "الملاحقة القانونية لملف اغتيال هذا الشهيد العظيم ما زالت مدرجة بقوة على جدول أعمالنا، وسنواصل بالتأكيد طريق هؤلاء الشهداء من خلال تعزيز وترسيخ العلاقات العسكرية ".

واختتم آشتياني، قائلا: نحن مستعدون لنقل تجاربنا إليكم من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعة الدفاعية، ووزارة دفاع الجمهورية الإسلامية الايرانية تقف بكل قوتها الى جانبكم.

المصدر: تسنيم