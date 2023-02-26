طقس العراق.. أمطار وتصاعد للغبار خلال الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتصاعداً للغبار خلال الأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم وفي اقسامها الجنوبية يكون غائماً مع تساقط زخات مطر صباحاً ويتحسن الطقس تدريجياً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار في بعض الأماكن إلى (30-40) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط أحياناً خاصة في اقسامها الشرقية الى (30-40) کم/س ،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، ولا تغير في درجات الحرارة، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س تنشط خلال النهار الى (30-40) کم/س مسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً ".

وبيَّن، أنَّ "طقس يوم الأربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحواً الى غائم جزئي ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/س في المنطقتين الوسطى والشمالية، وفي المنطقة الجنوبية ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (20-30) كم/س، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر في أقسامها الجبلية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20) كم/ وتنشط في الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى خلال النهار الى (20-30) كم/س مسببة تصاعد الغبار فيها ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في عموم البلاد".