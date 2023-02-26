منی قهوجی : "لن نسمح لاي أحد بأن یقرر بدلا عنا "

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت منى قهوجي عن موقفهم النهائي حول مقاعد الاقليات ، مشددة أنهم لن يسمحوا لاي أحد بأن يقرروا بدلا عنهم .

وحول نفس الموضوع قال رئيس الدائرة القانونية في مكتب إنتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، يجب أن يكون قرار الاقليات بيدهم وهم يقرروا مصيرهم بأنفسهم ، وان الديمقراطي الكوردستاني مع تعديل قانون الانتخابات .

وأكدت منى قهوجي ، سكرتيرة برلمان كوردستان ، لـ كوردستان 24: "في الشهر الماضي ، وبحضور ممثل الأمم المتحدة ، تم عقد اجتماع موسع مع الأحزاب السياسية التركمانية ، وطالبنا فيه بان لا يتخذ أي طرف القرار بدلا عنا" .

من جهته قال هوار محمد رئيس الدائرة القانونية في مكتب انتخابات الحزب الديمقراطي الكوردستاني "نؤكد دائما على إيجاد آلية تضمن التمثيل الحقيقي للاقليات في برلمان كوردستان".