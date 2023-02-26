سیاسة

الرئيس الروسي يتّهم الغرب بمحاولة تصفيه بلاده

author_image فريد إدوار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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أربيل (كوردستان 24)- اتّهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الدول الغربية برغبتها في تصفيه بلاده وتقسيمها إلى أجزاءٍ صغيرة.

وأشار بوتين في لقاءٍ متلفز على شبكة أخبار روسيّة، إلى أن حلف شمال الأطلسي"الناتو" شريك غير مباشر فيما أسماها بـ "جرائم" ارتكبتها أوكرانيا ضد روسيا.

وقال بوتين، "ما مِن خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية للناتو، لأن الحلف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يسعى إلى هزيمة روسيا".

وأضاف "في الظروف الحالية، عندما تعلن جميع الدول الكبيرة في الحلف أن هدفها الرئيس هو تكبيدنا هزيمة استراتيجية، حتى يعاني شعبنا كما يقولون، كيف يمكننا أن نتجاهل قدراتهم النووية في مثل هذه الظروف؟".

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وشدد بوتين على أن الغرب "يريد تصفية روسيا"، وتابع "لديهم هدف واحد: تقطيع أواصر الاتحاد السوفيتي السابق والجزء الرئيس فيه– روسيا الاتحادية".

حديث بوتين يأتي تزامناً مع استعداد بلاده لاستضافة القمة الروسية الأفريقية الثانية في يوليو تموز القادم بمدينة سان بطرسبرغ.

وتهدف القمة للتأكيد على محاولات الرئيس الروسي لكسب التأييد في الدول الأفريقية بعد أن نبذه الغرب بسبب حربه على أوكرانيا قبل عام.

وتصف موسكو حربها على أوكرانيا بـ "عملية عسكرية خاصة"، بينما تقول كييف وحلفاؤها الغربيون إن ذلك عمل عدواني استعماري للاستيلاء على أراض.

ومنذ بداية الحرب في الـ 24 فبراير شباط 2022، التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين، لجأت موسكو إلى الصين والهند والدول الأفريقية، في محاولة لتوثيق العلاقات هناك.

 

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