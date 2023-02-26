هزة أرضية بقوة 3.3 درجات تضرب غرب الرطبة بمحافظة الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الاحد، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية في محافظة الأنبار.

وذكر بيان للوزارة، أن "هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر، ضربت مناطق شمال غرب الرطبة من محافظة الانبار في تمام الساعة 02:47:22 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي"، مبيناً أن "الهزة تم الشعور بها من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم ترد اي خسائر تذكر".

ودعت الوزارة "المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".