وزير الثقافة : "تنفيذ قانون اللغات الرسمية في أقليم كوردستان مسوؤليتنا"

أربيل (كوردستان 24 ) - قال محمد سعيد علي وزير الثقافة والشباب ، إن قانون اللغات الرسمية لم يطبق في العراق وإقليم كوردستان ،وأن تطبيقه يقع على عاتقنا .

وأوضح وزير الثقافة والشباب خلال مؤتمر اللغة في الاعلام والاعلانات التجارية الذي يقدمه المديرية العامة للاعلام والطباعة والتوزيع :" قانون وزارة الثقافة والشباب الذي أصدره برلمان كوردستان خولت وزارة الثقافة بالاهتمام والحفاظ على اللغة الكوردية ولغات باقي المكونات الاخرى في كوردستان .

في عام 2014 ، أقر البرلمان العراقي قانون اللغات الرسمية ، والذي يؤكد على تعددية اللغات في العراق ،كما أقر البرلمان الكوردستاني أيضا في وقت لاحق من ذلك العام قانون اللغات الرسمية في إقليم كوردستان، ،

وأكد محمد سعيد علي ان قانون اللغات الرسمية في اقليم كوردستان يتكون من 27 مادة وفي كل المجالات المتعلقة بلغة القانون والمحاكم ولغة المؤسسات الحكومية ولغة التعليم ولغة المكونات ،لكن هذه القوانين لم تطبق بعد في العراق وإقليم كوردستان.

وتابع "الخطأ يقع على عاتقنا ، لذا يجب على وزارة الثقافة والأطراف الأخرى ذات الصلة العمل بجدية بشأن هذا الموضوع ؟"

ويتضمن مؤتمر اللغة في الاعلام والاعلانات التجاية الذي يستمر يومين أربع ندوات من قبل مختصين في اللغة والاعلام .