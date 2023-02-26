الأمين العام لمنظمة الطيران المدني "الايكاو" يصل بغداد

أربیل (كوردستان 24 ) - وصل الأمين العام لمنظمة الطيران الدولية (الايكاو) خوان كارلوس سالازار، اليوم الاحد، 26 شباط الى بغداد.

وذكر بيان لسلطة الطيران المدني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي، استقبل الأمين العام لمنظمة الطيران المدني - الايكاو- خوان كارلوس سالازار والوفد المرافق له في بغداد ".

واضاف الاسدي ان"هذه الزيارة تعتبر الأولى في تاريخ العراق، وبوابة لتعزيز التعاون الفني بين السلطة والايكاو ممثلة بمكتب التعاون الفني للايكاو، عبر تعزيز وتطوير القدرات الوطنية"، مستعرضا "استراتيجية السلطة خلال الفترة القادمة التي تهدف لتطوير كفاءة قطاع النقل الجوي وأمنه وسلامته".

وشدد الاسدي على "التزام العراق بتنفيذ إجراءات المنظمة الدولية الداعية للاستقلالية المالية والإدارية بما يضمن تطوير قطاع الطيران المدني وفق المتطلبات الدولية" .

من جانبه، اعرب الامين العام للايكاو عن تقديره للعراق وما حققه من تطورات إيجابية في عدد من المجالات، مثمنا "دوره في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفاعلة في الفعاليات والمبادرات التي تقيمها الايكاو، إضافة للحرص الكبير على تبادل الخبرات وبما يسهم في الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم قطاع الطيران المدني العراقي".

وأكد "دعم المنظمة الدولية لسلطة الطيران المدني العراقي".